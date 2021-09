Rückzahlungen und Sonderzahlungen

Biblis. Die stattliche Anzahl von 20 Themen steht auf der Tagesordnung des Bibliser Haupt- und Finanzausschusses. Darunter auch die millionenschwere Gewerbesteuerrückzahlung, die der Gemeinde Biblis droht. Die Sitzung findet an diesem Donnerstag, 19 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses statt und ist öffentlich. Zur Sprache kommt auch das Thema Sonderzahlungen MKM fürs Baugebiet Helfrichsgärtel III. Außerdem geht es um die Vergabe von Wohnbauflächen in den Bereichen Helfrichsgärtel IV und V. Informationen erhalten die Mitglieder des Gremiums zu den Kosten, die mit der neuen Anbindung der B 44 an die L 3261 zuammenhängen. Einen Sachstand gibt es zum geforderten Jugendbeirat und der stationären Messanlage. Dazu liegen noch mehrere Anträge der Fraktionen vor, beispielsweise zum Ortsbus von der FLB oder zum „Blitzer“ in Wattenheim, mit dem sich die CDU beschäftigt. sbo

