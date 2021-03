Biblis. „Der Rückbau des Atomkraftwerks Biblis geht zügig voran, und wir sind im Zeitplan. Damit das auch so bleibt, ist die Entsorgung der anfallenden Abfallmengen unverzichtbar“, hat Umweltministerin Priska Hinz im Umweltausschuss des Hessischen Landtags erklärt.

AdUnit urban-intext1

Im Zuge des Rückbaus fallen auf dem Gelände des Atomkraftwerks in Biblis Abfälle an wie zum Beispiel Bauschutt. Ein großer Teil der Abfälle sei überhaupt nicht radioaktiv belastet und könne wieder in die Kreislaufwirtschaft überführt, recycelt und weiterverwendet werden. Ein anderer Teil der Abfälle werde freigemessen und könne im Anschluss auf eine geeignete Deponie gebracht werden. Eine Freimessung sei ein wissenschaftlich anerkannter und messtechnischer Nachweis, der zeigt, dass das Material, das beim Rückbau anfällt, so wenig Radioaktivität aufweist, dass es für Mensch und Umwelt ungefährlich sei, erklärt das Umweltministerium in seiner Presseerklärung. Eine Freimessung erfolge nach strengen, rechtlichen Vorgaben, so dass der Schutz der Bevölkerung sowie der Schutz der Arbeitnehmer im Atomkraftwerk als auch auf der Deponie jederzeit gewährleistet sei.

„Hessen verfügt über geeignete, ortsnahe Deponien, wo der Abfall ordnungsgemäß hingebracht werden kann. Damit vermeiden wir Transporte innerhalb Deutschlands“, ergänzt Hinz. „Die gesetzlichen Standards zur Freimessung und Deponierung sind bereits sehr hoch. Dennoch werden wir den Auftrag des Landtags annehmen und prüfen, mit welchen Maßnahmen wir den Rückbau noch transparenter gestalten können. Auch werden die Menschen von uns weiterhin regelmäßig über den Fortschritt des Rückbaus informiert,“ fügt die Ministerin hinzu. red