Rösser und Reiter in Biblis

Biblis. Die Freunde des Pferdesports kommen in Biblis vom 18. bis 21. August erneut auf ihre Kosten. Der Reit- und Fahrverein hat zum viertägigen Springturnier auf die Anlage in der Pfaffenau eingeladen. Von der Einsteigerklasse bis zur Klasse S** messen sich die besten Reiter der Region. Dazu wurde erneut das DHS-Jugendchampionat an Biblis vergeben, und auch die Kreismeisterschaften stehen auf dem Programm. Insgesamt haben sich 822 Reiter für die 21 Prüfungen angemeldet. Sie bringen 636 Pferde mit. Über die umfangreichen Vorbereitungen auf dem Turnier- und Abreiteplatz hat sich auch schon Parcourschef Tobias Hein Gedanken gemacht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gäste dürfen sich bei freiem Eintritt auch auf die freundliche Gastlichkeit und den guten Service aus Küche, Bäckerei und Getränketheke freuen. Turnierleiter Martin Peters hofft jetzt auf gute Wetterbedingungen und wünscht sich, dass die zahlreichen Helfer für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Sprecherin Britta Heger sorgt zudem für umfangreiche Informationen über Pferde, Reiter und ihre Ergebnisse. Fell