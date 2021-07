Riedhalle erneut in der Diskussion

Biblis. Über den Neubau einer Schulsport- und Mehrzweckhalle diskutierten die Bibliser Gemeindevertreter in ihrer Sitzung ausführlich. Christopher Wetzel, Fraktionsvorsitzender der CDU, resümierte in Kürze die Geschichte der Riedhalle. Diese werde mit dem Schulneubau komplett von allen Leitungen abgeschnitten. „Einen Neubau können wir nicht aus eigener Tasche zahlen“, betonte Wetzel. Er plädierte erneut für Gespräche mit dem Kreis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Einhausen gebe es auch eine neue Mehrzweckhalle, die sowohl die Schule als auch Vereine für Sport und Veranstaltungen nutzten. An den Kosten habe sich der Kreis beteiligt. Josef Fiedler (SPD) verwies auf den verabschiedeten Antrag vom Februar 2020, in dem es darum ging, ob die Riedhalle saniert oder neu gebaut werde. Bis zur nächsten Bauausschusssitzung soll Bürgermeister Volker Scheib die Ergebnisse vorstellen. „Hier geht es nämlich um die politische Willensbildung und nicht um den technischen Teil, der im September vorgetragen werden soll. Wir haben keine eigenen Finanzmittel und das Fenster in Richtung Kreis schließt sich“, gab SPD-Fraktionsvorsitzender Sven Vollrath zu bedenken.

In der Riedhalle ist zudem das Jugendcafé Na Sowas untergebracht. Wie es damit weitergehen solle, wollte Scheib von den Fraktionen wissen. Dessen Eventhalle in der Pfaffenaue konnte nicht umgesetzt werden, so würden immer noch Alternativen zur Riedhalle gesucht.

Windelsäcke: Zwölf statt acht kostenlose Windelsäcke soll die Gemeinde künftig ausgeben. Die Zahl wurde nun korrigiert. Ab wann die Säcke im Rathaus abgeholt werden können, war aber noch unklar.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Kompass: Polizeioberkommissarin Stefanie von Hammel und Polizeihauptkommissarin Christel Shelton stellten den Kommunalpolitikern das Programm „Kompass“ vor, das sich an Städte und Gemeinden in Hessen richtet. Es soll das Sicherheitsbedürfnis der Bewohner verbessern und in diesem Bereich Prävention leisten. Dabei arbeitet die Kommune mit der Polizei und den Bürgern gleichermaßen zusammen. „Es geht nicht um die tatsächliche Kriminalität und Verbrechen, sondern um das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger. Es gibt immer Orte, die als Angsträume empfunden werden, obwohl dort objektiv nichts passiert ist“, erklärte Stefanie von Hammel. Bei Kompass gehe es darum, Lösungen zu finden, damit sich die Einwohner wieder sicherer fühlen. Das Programm läuft seit 2017 – unter anderem in Lampertheim. Dabei sollen sich Bürger aktiv einbringen, unter anderem bei Befragungen. Darüber hinaus gibt es die Kompassregion oder den Kompasspartner, falls eine Gemeinde das nicht allein realisieren will oder kann. Die Fraktionen werden darüber beraten.

Glasfaser: Im Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss hatte EWR ein Angebot zum Glasfaserausbau vorgestellt. An das eigene Glasfasernetz sind bereits 65 Gemeinden im Einzugsgebiet des Energieversorgers angeschlossen. In Biblis und den Ortsteilen gibt es bereits einige Anschlüsse, die Zahl könnte aber erhöht werden. Für den Ausbau müsse der Versorger an jedes Grundstück heran. Die Kunden haben bereits E-Mails erhalten, und das Unternehmen werde sich mit Interessenten denen in Verbindung setzen. Sie werben mit einem hohen Up- und Download bis zu 1000 mbit. Weitere Informationen gibt es unter www.ewr.de/internet/glasfaser.