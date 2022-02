Eine Dokumentation über die Bonner Republik der 1950er Jahre von Torsten Krömer eröffnet das Programm in der Bibliser Filminsel. „Die Unbeugsamen“ werden am Donnerstag, 3. Februar, 20 Uhr, gezeigt. „Respect“ ist die filmische Biographie von Aretha Franklin. Sie ist Freitag und Samstag, 4. und 5. Februar, jeweils um 20 Uhr, und am Sonntag, 6. Februar, um 19 Uhr zu sehen. Für Kinder ist am

...