Renate Weissbrodt bleibt Nordheims Ortsvorsteherin

Nordheim. Die alte und neue Ortsvorsteherin in Nordheim heißt Renate Weissbrodt (SPD). Das beschloss der Ortsbeirat in seiner konstituierenden Sitzung in der Kultur- und Sporthalle. Ihr Stellvertreter ist Christopher Wetzel (CDU). Schriftführer von Gemeindeseite wird Henning Schmidt sein. Dessen Stellvertreter ist Alexander Dinges. Bürgermeister Volker Scheib begrüßte die vielen neuen Mitglieder. „Ich freue mich auf Impulse und auf eine lebendige Politik. Es gibt keine schlechten Ideen, sondern nur konstruktive Diskussionen.“

Renate Weissbrodt (SPD) © cid

Scheib betonte, er stehe jederzeit zur Verfügung, wenn etwas abgesprochen werden müsse. „Politik muss man gemeinsam mit den Menschen vor Ort machen“, erklärte er und verwies auf das Treffen auf dem Nordheimer Friedhof, wo es unter anderem um den Standort der neuen Bänke ging. Kurzerhand fragte Scheib einen der Friedhofsbesucher, wo ein guter Ort dafür sei und bekam eine sinnvolle Anregung.

Kein Verbot für Wohnmobile

Renate Weissbrodt bedankte sich für ihre Wahl und freute sich, dass so viele junge Leute dem Ortsbeirat angehören. Und es gab gleich einiges zu besprechen. Wieder einmal ging es um die Zufahrt zum Rhein. Sie wollte wissen, ob die Gemeinde Wohnmobilen den Zugang verbieten kann. Der Bürgermeister verneinte das, solange die Wohnmobile nicht zum Campen kämen. „Viele haben Klappstühle dabei und sitzen direkt am Fahrzeug. Das können wir nicht verhindern.“ Der Rhein sei für alle da. Besonders die Gaststätte „Zur Rheinfähre“ lebe von Gästen, die dort etwas zu essen abholen.

In kleiner Runde soll es nun ein Treffen mit Vereinen und Interessierten geben, aber ohne das Wasserschifffahrtsamt. Doch dies habe die größten Befugnisse rund um den Rhein. Angedacht ist, Parkbuchten einzuzeichnen, damit die Bibliser Ordnungsbehörde eine Handhabe gegen Falschparker hat. Möglicherweise soll es einen zentralen Parkplatz geben, der Standort müsse noch erörtert werden. „Von da aus könnte man mit Leihrädern an den Rhein fahren oder mit dem Traktoranhänger“, schlug Scheib vor.

Christopher Wetzel (CDU) © cid

Parkbuchten angedacht

Betroffen von parkenden Fahrzeugen sei besonders die Schleegasse, wobei die Anwohner oft auch selbst an der Straße parken. Auch hier sind - in Absprache mit den Anliegern - wechselseitige Parkbuchten angedacht. „Rettungsfahrzeuge kommen nicht mehr durch“, so der Bürgermeister. Angedacht ist Tempo 30, um Raser auszubremsen. Zudem soll die Flussinsel aus Vogelschutzgründen gesperrt werden, denn dort könne der vom Aussterben bedrohte Flussregenpfeifer brüten.

Die alte Eiche am Rheindamm gegenüber des Fährhauses sieht nicht mehr so schön aus, nachdem sie zurückgeschnitten wurde. Aus dem zuständigen Amt der Kreisverwaltung in Heppenheim kam die Antwort, dass das Naturdenkmal aber so lange stehen wird, bis gar nichts mehr gehe. „Das Herz vieler Nordheimer hängt an der Eiche. Das war auch die Begründung des Umweltamtes“, erklärte die Ortsvorsteherin.

Beim Friedhof soll es noch eine Absprache mit dem Ortsbeirat und Pfarrer Arne Polzer geben, wo die anonymen Gräber hinkommen und wie sie gestaltet werden.

