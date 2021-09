Reiter blicken positiv in Zukunft

Biblis. Viel nachzuholen hatte Martin Peters, Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins (RuF) Biblis. Denn Corona-bedingt mussten die Jahreshauptversammlungen für zwei Jahre nachgeholt werden. Aus dem Jahr 2019 gab es noch sehr viel zu berichten – mit Reit- und Westernturnier. Für dringend nötige Einnahmen hatte die Beteiligung am Gurkenfest gesorgt. Zudem hatten die Reiter an der Gedenkfeier zum Volkstrauertag teilgenommen und der Eröffnung des Weihnachtsmarktes mit den Jagdhornbläsern ein besonderes Flair gegeben. Auch die Jugend-Weihnachtsfeier in der Halle fand vor begeistertem Publikum statt.

Im Dezember 2019 wurde die Erneuerung des Reithallenbodens in Angriff genommen. In Eigenleistung wurde der verschlissene Boden ausgebaut und anschließend von einer Spezialfirma erneuert. Dank einiger Sponsoren und der Gemeinde Biblis konnten die Kosten von rund 12 000 Euro gestemmt werden.

Vorstand und Ehrungen Vorstandswahlen: Vorsitzender: Martin Peters; stellvertretende Vorsitzende: Claudia Schmitt; Rechnerin: Natascha Felde; Schriftführerin: Meike Weimert; Gerätewart: Manfred Schmitt; Sportwart: Dieter Friess; Jugendwartin: Patricia Helfrich; Beisitzer: Franz-Josef Wetzel, Pia Weimert, Birgit Helfrich, Sabine Peters, Christian Platz. Ehrenmitglieder: Hildegard Brandstätter, Dieter Marsch, Gusti Seib, Hermann Weiland, Herbert Rott, Reinhard Treusch, Barbara Wetzel, Helma Wetzel. Seit 60 Jahren Mitglied: Klaus Laubner, Roland Heuser, Erhard Kärcher, Friedrich Wetzel. Seit 50 Jahren dem Reit- und Fahrverein Biblis treu: Hans Eib, Sigrid Köhler Seit 40 Jahren Mitglied: Silvia Löffler, Franz Jöst, Leonore Sperber, Alois Wenz, Helma Wetzel, Regina Schubkegel, Manfred Schramm, Dirk Seib. Seit 25 Jahren Mitglied: Sebastian Jäger, Kristina Platz, Jürgen Wetzel, Angelika Schade, Lisa Schuch, Tobias Wetzel, Mark Wohlfahrt. Fell

Die talentiertesten Reiter der Region hatten sich zum Dressur- und Springturnier angemeldet. In der Mannschaftswertung erreichte der RuF Biblis sogar den Kreismeistertitel. Auch Patricia Helfrich und Milla Packlin heimsten die höchsten Auszeichnungen ein.

Ein Jahr mit Entbehrungen

Im Jahr 2020 brachten Einschränkungen den Voltigierbetrieb zum Erliegen, das Reiten durfte nur unter strengen Hygienevorschriften stattfinden. Ein Kraftakt war die Organisation des Reitturniers. So waren keine Zuschauer erlaubt, und die Amateurprüfungen mussten ausfallen. Gänzlich gestrichen wurden die Dressurprüfungen, da hier die Abstandsregeln nicht eingehalten werden konnten. Am Ende konnten jedoch etwa 150 Zuschauer das Turniergeschehen verfolgen. Das Westernturnier wurde gestrichen, selbst die Jagdhornbläser kamen nicht zum Einsatz. Besonders bitter: Auch die Jugend-Weihnachtsfeier fiel aus.

Positiv ist die Entwicklung der Jugen. Rund 60 sind beim Voltigieren und Reiten aktiv. Fielen anfangs die Übungsstunden noch aus, kommen die Vereinspferde Max und Cobi nun wieder zum Einsatz. Der Erhalt der Anlage blieb wichtig. So wurde die Zaunanlage hinter dem Materialcontainer erneuert. Zeitnah soll der Holzzaun entlang der beiden Straßenseiten ersetzt werden. Bei den Neuwahlen des Vorstands gab es keine Veränderungen.