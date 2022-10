Zur Entwicklung der Wohngebiete Helfrichsgärtel IV und V in Biblis:

Zurzeit werden in Biblis zahlreiche Themen intensiv diskutiert. Ich möchte mich hier zu einem Thema äußern, was ich nicht als Kritik, sondern als Überlegung oder Anregung verstanden wissen möchte. Es geht um die geplanten Wohngebiete Helfrichsgärtel IV und V. Hier soll wieder das Baugebiet an einen Projektträger (oder einfacher gesagt: Bauträger) verkauft werden. Dieser erwirbt das Bauland von der Gemeinde und soll das Gebiet entwickeln und erschließen. Die Gemeinde soll aber später entscheiden dürfen, wer von dem Projektträger welches Grundstück zu welchem Preis bekommt. Das ist rechtlich mehr als fragwürdig. Auf welcher Grundlage soll die Gemeinde dann über fremdes Eigentum entscheiden und in die kaufmännischen Belange eines Unternehmens eingreifen dürfen?

Um diesen Projektträger zu finden, soll eine europaweite Ausschreibung erfolgen. Ich habe an mehreren europaweiten Ausschreibungen verantwortlich mitgewirkt. Dies ist zeitlich und finanziell ein bedeutender Aufwand und kostet einige zehntausend Euro. Dieses Ausschreibungs- und Vergabeverfahren bedarf einer Begleitung durch spezialisierte Fachanwälte. Und wofür dieser Aufwand? Nur damit die Gemeinde sich Arbeit erspart? Dies ist trügerisch. Es muss immer ein Bebauungsplan erstellt werden. Dies geht nur mit intensiver Beteiligung von Verwaltung und Politik. Dann die Erschließung. Oder soll die Handlungsfähigkeit komplett verkauft werden?

Es wäre doch gut, mal zurückzuschauen, wie dies in den letzten Jahrzehnten in Biblis gehandhabt wurde. Die Baugebiete Helfrichsgärtel I und II und alle anderen davor wurden ganz einfach entwickelt und problemlos verkauft und bebaut. Der Ablauf war immer ganz simpel: Die Gemeinde hat einen Fachplaner für den Bebauungsplan beauftragt und ihre Planungshoheit wahrgenommen. Dann wurde ein Fachplaner für Straßen, Kanal usw. beauftragt. Dieser hat die Leistungen ausgeschrieben, die Bauarbeiten überwacht und abgerechnet. Da hatte die Verwaltung keine Arbeit, außer Rechnungen zu bezahlen. Und letztendlich hat die Gemeinde die Bauplätze direkt an Bauwillige verkauft und konnte dies nach sozialen Kriterien steuern. Alle Beteiligten waren zufrieden. Die Gemeinde hat Geld verdient, und die Käufer haben im Vergleich zu anderen Gemeinden preiswertes Bauland bekommen, da niemand zwischendurch noch mitverdienen wollte. Und die Käufer haben nur die Grunderwerbssteuer (derzeit sechs Prozent) auf das Grundstück bezahlt, und nicht noch zusätzlich auf das Haus, wenn alles von einem Bauträger verkauft wird.

Warum besinnt man sich nicht auf diese guten Erfahrungen und greift darauf zurück. Sind die schlimmen Erfahrungen mit MKM schon wieder vergessen? Auf die versprochene rücksichtslose Aufklärung des Desasters warten die Bürger ja noch heute.