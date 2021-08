Rauchsäule an der Natostraße

Nordheim. Zur Natostraße in Nordheim ist die Freiwillige Feuerwehr Biblis am Freitagmittag ausgerückt. Bürger hatten eine Rauchsäule entdeckt, waren von einem größeren Feuer ausgegangen und wählten den Notruf. Als die ersten Kräfte der Nordheimer Wehr ankamen, konnten sie direkt Entwarnung geben: „Bei dem Feuer handelte es sich um ein Nutzfeuer, das von einem Landwirt zum Verbrennen von Stroh und Grasresten entzündet wurde“, sagt Sprecher Ralf Becker. Das Feuer sei vom Landwirt beaufsichtigt worden. Vorsorglich hatte er schon einen Traktor mit einem großen Wasserfass bereitgestellt. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Landwirt fuhren die Einsatzkräfte wieder zurück. Allerdings wurden sie kurz vor 17 Uhr erneut in die Natostraße alarmiert - und stellten wieder fest, dass alles seine Ordnung hatte. cos

