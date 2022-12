Rauchmelder schlägt Alarm

Biblis. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurden die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Biblis gegen 1.35 Uhr zu einem Brandeinsatz alarmiert. Aufmerksame Nachbarn hatten in der Bachgasse in Biblis einen Heimrauchmelder gehört und vorsorglich den Notruf gewählt. Nur wenige Minuten später waren die ersten Kräfte vor Ort, konnten aber keinen Feuerschein oder eine Rauchentwicklung an dem genannten Gebäude feststellen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da das Gebäude zurzeit unbewohnt ist und nicht verschlossen war, verschafften sich die Einsatzkräfte Zutritt in das Haus und fanden in einer der Wohnung einen ausgelösten Rauchmelder. Warum das Gerät ausgelöst hatte, war nach einer Kontrolle der Räumlichkeiten nicht festzustellen. Für die Feuerwehren war der Einsatz gegen 2.45 Uhr beendet. Im Einsatz waren die Feuerwehren der Gemeinde Biblis sowie die Polizei. Vorsorglich war Bürgermeister Volker Scheib ebenfalls zur Einsatzstelle gekommen, da er die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr gehört und gesehen hatte. red