Rang vier im Visier

Biblis. Zum Verfolgerduell der Frauenhandball-A-Liga erwartet die FSG Biblis/Gernsheim am Samstagabend um 17 Uhr den TV Büttelborn in der Pfaffenau-Halle. Gewinnen die Bibliserinnen, dann können sie Büttelborn von Rang vier verdrängen. „Das ist absolut machbar“, meint Trainer Sascha Schnöller, der das Team gemeinsam mit Lars Dotzauer auf die Partie eingestellt hat.

„Wenn es uns gelingt, an die gute Abwehrleistung aus dem Roßdorf-Spiel vor zwei Wochen anzuknüpfen und im Angriff noch etwas cleverer agieren, dann haben wir gute Chancen“, strahlt Schnöller Zuversicht aus. Tatsächlich zeigte die FSG zuletzt beim Spitzenreiter eine starke Vorstellung und holte in Roßdorf beim 19:19 einen Punkt. „Nachdem wir mit einer knappen 27:28-Niederlage gegen Darmstadt und dem Remis gegen Roßdorf in die Rückrunde gestartet sind, wollen wir nun den ersten Sieg einfahren“, so der Coach.

Positiv stimmt das Trainer-Duo, dass das Training derzeit gut läuft und der Kader nahezu komplett beisammen ist. „Es sind alle an Bord und das bietet uns die Gelegenheit, auch den Leistungsträgern mal Verschnaufpausen zu geben“, sieht Schnöller sein Team gewappnet, um Rang vier zu übernehmen. me