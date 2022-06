Ralf Stüwe leitet künftig Rückbau am Kraftwerk Biblis

Biblis. Zum 1. Juli übernimmt Ralf Stüwe die Leitung der Rückbauanlage am Kraftwerk Biblis. Das gibt RWE in einer Pressemitteilung bekannt. „Nach über 30 Jahren im RWE-Konzern, die er zum größten Teil am Standort Biblis verbracht hat, übergibt Matthias Röhrborn die Verantwortung und wechselt in den Vorruhestand.“

Als Betriebsingenieur hat Matthias Röhrborn seine Laufbahn 1991 als in Biblis begonnen, unter anderem war er als Produktionsleiter sowie Leiter der Anlagentechnik tätig. 2012 wechselte Röhrborn in die Konzernzentrale nach Essen, wo er im Bereich Kernenergie für die Optimierung von standortübergreifenden Themen zuständig war, bevor er 2019 als Anlagenleiter nach Biblis zurückkehrte. Für „seinen jahrzehntelangen Einsatz in der Kernkraft“ dankte ihm Nikolaus Valerius vom Vorstand der RWE Power AG. Röhrborn habe die Grundlage gelegt, um den Abbau der Anlage in Biblis sicher und zuverlässig zu gestalten“.

Laut RWE ist Ralf Stüwe bereits seit einigen Monaten am Standort Biblis und leitet aktuell die Bearbeitungsfabrik. Im Konzern sei er seit 1999 tätig - bis September 2021 war er für den Bereich Technik im Kernkraftwerk Emsland in Lingen verantwortlich. Stüwe bringe „eine Menge Erfahrung mit“ und werde mit der Mannschaft den weiteren Abbau steuern und weiter vorantreiben, so Valerius weiter. red