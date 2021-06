Radfahrerin schwer verletzt

Wattenheim. Eine 85-jährige Radfahrerin aus Biblis ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen schwer verletzt worden. Die Frau war auf der Rheinstraße in Wattenheim unterwegs, als ihr an der Einmündung zur Schulstraße eine 41-jährige Autofahrerin aus Biblis die Vorfahrt nahm, wie die Polizei berichtet. Diese habe beim Rechtsabbiegen trotz Stopp-Schild die Radfahrerin übersehen. Bei dem Sturz verletzte sich die Seniorin schwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Worms gebracht.

Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt und konnte wieder starten. Die Feuerwehr war dennoch im Einsatz, um den Landeplatz abzusichern. pol