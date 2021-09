Quarterpipe soll kurzfristig für Jugendliche aufgebaut werden

Biblis. Als Standort für eine Skateranlage eignet sich nur der Spielplatz Kuckucksnest in Nordheim hinter der Feuerwehr. Das teilte Bürgermeister Volker Scheib im Bauausschuss zu dem entsprechenden CDU-Antrag mit. Dort ist bereits eine betonierte acht mal 30 Meter große Fläche, die als Basketballfeld genutzt wird, wobei nur noch auf einer Seite ein Korb steht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Spielplatz ist für Ü14 ausgewiesen. Es gibt kaum Nachbarschaft, und der Lärmschutz ist gewährleistet. „Das kann eine Interimslösung sein und auch eine gute Altersdurchmischung bringen. Es ist aber nicht der favorisierte Ort, weil nicht so viel Raum zur Verfügung steht“, merkte CDU-Fraktionsvorsitzender Christopher Wetzel an. Sein SPD-Kollege Sven Vollrath fand es wichtig, dass es für die Kinder und Jugendlichen ein Zeichen gibt, dass schnell etwas gemacht werde.

Dort sollen mobile Teile einer Quarterpipe aus Holz aufgestellt werden. Dafür stehen 15 000 Euro im Haushalt. Ab März 2022 gehen die Gespräche mit den Kindern und Jugendlichen über die Gestaltung für den großen Skaterpark los, der in der Pfaffenaue errichtet werden soll. Es gab breite Zustimmung für diesen Antrag. Lediglich ein CDU-Mitglied stimmte dagegen. Die FLB war nicht vertreten, aber entschuldigt.

Einstimmig fielen die Empfehlungen für die Grünfläche vor der Pizzeria in Wattenheim. Die Einrichtung eines Ökopunktekontos bei der Unteren Naturschutzbehörde und die Prüfung der Freigabe der Einbahnstraßen für den Radverkehr – alles CDU-Anträge – aus. Am 30. September ist eine Verkehrsschau mit dem Kreis, der Polizei und dem Ordnungsamt angesetzt, bei der das geprüft werden könnte. Auch der SPD-Antrag, der Errichtung von künftigen Schottergärten entgegenzuwirken, wurde empfohlen. „Wir werden beim Bauhof Leute ausbilden, die zu den Bürgern gehen und diese beraten. Es wird ja oft aus Altersgründen ein Vorgarten zum Schottergarten. Da ist eine Beratung sinnvoll“, so Scheib.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Neue Namen für Straßen

In Sachen Werrtor hat ein Planer das Gebiet städtebaulich betrachtet und Gespräche mit den Anwohnern vor Ort geführt. Im Oktober ist eine Präsentation im Bauausschuss vorgesehen. Der Ruhepol in Wattenheim wird an der Kirche in der St.-Christophorus-Straße angelegt. Hier ist er barrierefrei zu begehen. „Es wird noch ein Aktionstag stattfinden, um die Akzeptanz zu erhöhen“, sagte der Bürgermeister.

In Wattenheim mit der Adresse Außerhalb und rund um das Kraftwerk galt es, Straßen neu zu benennen. Im Ortsteil wird sie künftig „Burghof“ heißen, beim Kraftwerk „In den Kesselwiesen“ und „Bei den Münchäckern“ (verlängerte Berliner Straße). Die Straßennamen gehen auf die dortigen Gewannnamen zurück.