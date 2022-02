„Probleme sind vorprogrammiert“

Zum neuen Standort des ZAKB in Biblis:

Es gab ja schon vor Jahren Planungen, den jetzigen Standort am Werrtor für die ZAKB auszubauen. Nun soll der Wertstoffhof in das Gewerbegebiet angesiedelt werden. Und dies an einer Stelle, die stark von Lkw-Verkehr und sonstigen Fahrzeugen frequentiert wird. Und nicht umsonst ist an dieser Straße Halteverbot, was leider oft nicht eingehalten wird. Befürworter und Gegner argumentierten mit Annahmen und Vermutungen, ohne jeweils nachvollziehbare Fakten als Basis zu haben. Oder erfolgte am Ende die Zustimmung für das Gewerbegebiet nur, weil Herr Fischer (Vorsitzender der FLB) dagegen war?

Ein Wertstoffhof bedeutet immer ein hohes Verkehrsaufkommen. Derzeit teilt sich der Verkehr an den offenen Tagen noch auf auf Bauhof (Wertstoffe) und Grünschnitt. Wenn alles an einem Standort gebündelt wird, dann wird der Verkehr natürlich mehr, da dann alle dorthin fahren. Die Anfahrt erfolgt dann aus beiden Richtungen. Daher ist ein Warten auf der Straße unbedingt auszuschließen, da es dann zu ernsthaften Verkehrsproblemen kommt. Auf dem Gelände wäre es erforderlich, dass es für Grünschnitt und Wertstoff getrennte Fahrgassen und Wartespuren gibt. Ansonsten gibt es Chaos und Unmut. Und mögliche Geruchsbelästigungen wurden gar nicht thematisiert.

Dabei wäre es doch so einfach, ganz schnell eine sachliche Entscheidungsgrundlage zu schaffen, ganz objektiv ohne parteipolitische Aspekte: Der ZAKB legt eine Planung vor, wie die Fläche genutzt wird und wie die Verkehrsführung auf der Fläche ist. Dabei muss dann nachgewiesen werden, dass es auf dem Gelände eine Wartefläche für mindestens 15 Pkw mit Hänger gibt für Grünschnitt und dazu extra Flächen für die Anlieferung/Wartezone für Wertstoffe ohne Überschneidung. Dazu eine ausreichende bequeme Wendemöglichkeit. Daher ist die Zustimmung des Bauausschusses für mich in keinster Weise nachvollziehbar und künftige Problem sind vorprogrammiert.