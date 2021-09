Proben für Gottesdienste

Biblis. An den drei Sonntagen vom 19. September bis 3. Oktober empfangen insgesamt 27 Kinder der Pfarrgruppe Biblis das Sakrament der Ersten Heiligen Kommunion. Aufgrund der allgemeinen Pandemielage musste auch in diesem Jahr die Feier der Erstkommunion vom Weißen Sonntag auf den Spätsommer verschoben werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Proben für die Erstkommunion-Gottesdienste finden an den folgenden Terminen in Biblis in der Kirche statt: am Samstag, 18. September, 9 Uhr, die Wattenheimer Gruppe mit den Katecheten Herr und Frau Fromm sowie um 11 Uhr die Groß-Rohrheimer Gruppe mit Frau Pertschy und Frau Folcz. Eine Woche später proben Frau Kissel und Frau Höhn mit ihrer Bibliser Gruppe um 9 Uhr sowie Frau Mohr und Herr Wilhelm um 11 Uhr. Am Samstag, 2. Oktober, üben Frau Adamek und Frau Bartolotta ab 10 Uhr mit ihrer Bibliser Gruppe.

Die Kommunionkinder: Am Sonntag, 19. September, feiern um 9.30 Uhr Carolin Becker, Philipp Fromm, Donna Lakato aus Wattenheim ihre erste Heilige Kommunion. Um 11.30 Uhr folgen aus Groß-Rohrheim Jannis Baimpourntidis, Annabelle Folcz, Julian Orth, Leni Pertschy. Am Sonntag, 26. September, besuchen Tim Häuser, Marlon Höhn, Samuel Holstein, Dennis Kissel, Patrick Müller, Noah Neumann aus Biblis um 9.30 Uhr den Festgottesdienst. Um 11.30 Uhr folgen aus Biblis Johanna Fedel, Lea Heiser, Eliana Kiese, Sophie Mohr, Anna-Maria Schmidt, Laetitia Stumpf und Leo Wilhelm. Schließlich feiern am Sonntag, 3. Oktober, 10 Uhr, die Bibliser Kinder Aurora Adamek, Mia Bartolotta, Luis Dörr, Alexa Martin, Sophia Müller und Amelie Seibert ihre Erstkommunion. red