Prestigeprojekt ohne spürbaren Nutzen

Zum Artikel „Biblis bald ohne Rücklage“

Die Finanzlage ist in Biblis angespannt und die unerwartete Rückzahlung von Gewerbesteuern hat da sicher seinen Beitrag geleistet. An der Gebührenschraube wird ja nun kräftig gedreht, und das Ende ist nicht in Sicht. Aber gleichzeitig sollte auch über Einsparungen nachgedacht werden.

Ist es noch zum Beispiel angebracht, die Sanierung des Alten Rathauses vorzunehmen? Vor einem guten Jahr wurde das Vorhaben noch mit 500 000 Euro beziffert, nun sind es schon 700 000 Euro und am Ende werden es sicher mehr. Die Erfahrung zeigt, dass bei Vorhaben der öffentlichen Hand dies fast immer der Fall ist. Die Kosten werden zuerst niedrig angesetzt, damit es politisch akzeptiert wird, und dann kommt die Schlussrechnung. Und Bauarbeiten im Bestand sind immer mit Überraschungen verbunden, die Geld kosten.

Dabei muss man mal die Zielsetzung für die Sanierung betrachten. Gemäß ISEK (Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Stadtumbau, aufgestellt 2018) geht es nicht um die Beseitigung akuter Schäden, sondern um die Hervorhebung stadtbildprägender Gebäude. Also ein Prestigeprojekt.

Für mich ist das Alte Rathaus auch so ein prägnantes Gebäude mit Charme. Was hat nun der Bürger von einer optischen Verbesserung? Wenig bis nichts. Warum daher das Geld nicht für Maßnahmen verwenden, wo der Bürger in Biblis einen spürbaren Nutzen hat? Zum Beispiel für die Reparatur der Straßen, damit Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 30 wegen Straßenschäden entfallen können. Oder endlich die fehlende Straßenmarkierung am Anschluss B 44 bei der Pfaffenau herstellen, um die Verkehrssicherheit zu verbessern. Es ließen sich noch viele Dinge aufzählen, die wichtiger wären als die optische Verbesserung des Alten Rathauses, die dann als „gutes Beispiel dient und dazu beitragen (soll), dass weitere private Gebäude in der Folge instandgesetzt werden“ (Zitat aus dem ISEK). Nur weil das Rathaus eine neue Fassade hat, macht doch der private Besitzer dies nicht an seinem Haus.