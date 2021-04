Predigt kommt Sonntagmorgen auf den Frühstückstisch

Nordheim. „Sind Sie der Herr Polzer? Ich seh‘ Sie jeden Abend.“ So wurde Pfarrer Arne Polzer beim Einkaufen in Biblis von einem ihm unbekannten Mann angesprochen. Und das ist gut möglich, denn seit dem 15. März 2020 hat der Pfarrer regelmäßig neue Videos in seinen Youtube-Kanal „Einfachglauben“ hochgeladen. Bisher gibt es 338 Abonnenten und insgesamt wurden die Beiträge rund 75 440 Mal geklickt.

„Das Wichtigste ist, dass man das regelmäßig und verlässlich macht. Denn verlässlich sollte auch die Kirche sein“, betont er. In dem einen Jahr hat Polzer viele Dinge dazugelernt, medientechnisch und über die Gläubigen. Angefangen hat der Pfarrer mit Aufnahmen von Liedern zum Mitsingen für den Kindergarten. Sonst ist er immer persönlich dort mit seiner Gitarre vorbeigegangen. Das ging aber von heute auf morgen nicht mehr. Auch dass die Gottesdienste online abrufbar sein sollen, war schnell klar. Nach und nach sind die Sparten Musik – mit Organistin Ursula Althoff und Klavier und Orgel von KyungA Glaser-Yu, der „Theologische Salon“ und die „Kirchengeschichte(n)“ dazu gekommen.

Pfarrer Polzer macht diese Videos allein. Meist sind sie ungeschnitten, die Kamera an seinem iPad läuft einfach mit. Nur die großen Gottesdienste versieht er mit Schnitten. „Darin wird auch Musik eingefügt. Dazu nehme ich die Organistin separat auf, schneide sie zwischen meine Gottesdienstteile, füge sanfte Übergänge dazu und notfalls noch ein Schriftband, das unten durchs Bild läuft“, erzählt er. Die dazu notwendigen Programme sind beim iPad schon dabei. Die großen Messen zu den Feiertagen wie Weihnachten und Ostern sind dadurch rund 30 Minuten lang, während die regulären Gottesdienste ohne Musik etwa 20 Minuten dauern.

Das Besondere an seinen Videos ist, dass er immer recht nah mit Oberkörper und Kopf im Bild ist und die Gläubigen duzt. „Das schafft beides Nähe. Denn ich stehe bei ganz vielen sonntags auf dem Frühstückstisch“, sagt er lachend. Denn zu dieser Zeit schauen viele Familien die Messen gemeinsam an. Wieder andere bevorzugen die Zeit abends nach dem Essen. „Es wird die Flexibilität geschätzt, dass jeder dann schauen kann, wenn es ihm am besten passt. Und die Menschen mögen es, dass man sich nicht mehr für den Besuch in der Kirche feinmachen muss. Manche schauen sogar im Schlafanzug“, so Pfarrer Polzer.

Und er hat festgestellt, dass man mit den Youtube-Gottesdiensten vor allem die erreicht, die zwar evangelisch und mit dem Wirken der evangelischen Kirche einverstanden sind, sonst aber nicht in die Präsenzgottesdienste kommen. Im Gegenzug seien oft die Älteren nicht dabei, die sonst immer in die Simultankirche gehen. „Die haben meist kein Internet. Deswegen hab‘ ich in der Zeit im Herbst, in der ich Messen abhalten durfte, notiert, wer alles da ist und bin jetzt vor den Feiertagen bei ihnen zuhause vorbeigegangen, was sie sehr gefreut hat“, erzählt der Pfarrer.

Was sogar deutschlandweit geklickt wird, sind seine kleinen Einheiten für Grundschüler, in denen er über Israel und das Leben Jesu berichtet oder kleine Zeichnungen angefertigt hat, wie er es in der Schule bei seinen Tafelbildern gemacht hat. „Das Angebot für Schüler ist eher selten, deshalb wird es im ganzen Land angeschaut“, meint er. Dass der Pfarrer kürzlich eine E-Mail von jemanden aus Münster bekommen hat, der mit seinen Liedern einen Kindergottesdienst an Palmsonntag gestaltete, nimmt er sportlich. Denn nur weil Inhalte im Internet stehen, sind diese nicht einfach frei nutzbar.

Mit Ansteckmikro, einem Ringlicht und zwei Stativen hat Polzer relativ kostengünstig aufgerüstet und so für perfekten Ton und perfektes Bild gesorgt. Mit der Frontkamera hat er sich immer im Blick. Die Aufnahmen dauern so lange, wie es in der Realität braucht, die Texte einzusprechen. Die Vorarbeiten mit dem Aufbau sind schnell erledigt. Bei den Rundgängen durch die Simultankirche zeigt er besondere Orte wie den Glockenturm, wo sonst die Öffentlichkeit nicht hinkommt. Rund eine Stunde braucht der Pfarrer meist für die Videos. Wesentlich mehr Zeit nimmt das Hochladen des fertigen Films in Anspruch. „Da braucht es für ein 20-minütiges Video rund zwei Stunden, weil die Verbindung so langsam ist“, sagt er seufzend.

Was der Pfarrer gerne noch aufnehmen würde, ist ein Gang über die Straße ins Heimatmuseum, denn dort lagern viele Leihgaben von der Kirchengemeinde. Oder auch einiges zum Lutherjahr. Und natürlich einen Gottesdienst im Freien. „Aber jedes Mal, wenn ich anfangen will, hört man irgendwelche laute Maschinen. Das ist der Nachteil hier auf dem Dorf, wo es viele Landwirte und aktive Bürger gibt“, führt er schmunzelnd an. Polzer will seinen Youtube-Kanal und das alternative Angebot zu den Präsensgottesdiensten noch lange weiterführen, weil er sieht, dass es dafür Bedarf gibt. „Das zeigen auch die Rückmeldungen, die mich erreichen. Die Menschen sind sehr dankbar für den Trost und den Zuspruch der Kirche in dieser ungewissen Zeit“, betont der Pfarrer.