Praktikant aus Frankreich lernt Biblis kennen

Biblis. Biblis. Mit neuen Erfahrungen kehrt Informatik-Student Nils Talleux zurück in sein Heimatland Frankreich. „Ich studiere in Lille, und wir müssen ein Auslands-Praktikum nachweisen“, erzählt der 20-jährige. Nach Biblis kam er über Freunde seiner Eltern, die Bekannte in der Partnerstadt Gravelines haben. Über die Verbindung zu Inge und Manfred Gölz, wo Nils Talleux auch gleich eine Unterkunft fand, glückte der Kontakt zur Gemeinde. Doch in der Verwaltung konnte ihn seine Gastfamilie nicht unterbringen. So schnell gab Familie Gölz ihr Projekt „Französischer Praktikant in Biblis“ nicht wieder auf. Nach einem Sondierungsgespräch mit Matthias Wetzel bei der Spedition Fiege stellte dieser den Kontakt zu Geschäftsführerin Sandra Trautmann her. Und diese freute sich über den temporären Neuzugang. Denn obwohl die IT-Abteilung des Unternehmens in Worms angesiedelt ist, erkannte sie das Potenzial, das der Wissensaustausch mit sich bringen würde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gemeinsam mit verschiedenen Werkstudenten wurde der anfangs sehr schüchterne Nils dem kaufmännischen Bereich des Logistikunternehmens zugeordnet. Seine Aufgabe war es, Verbesserungsvorschläge bei unterschiedlichen Arbeitsabläufen herauszufinden. Gemeinsam gestaltete er mit dem Team eine Internetseite, die das Auffinden von Paletten an anderen Fiege-Standorten ermöglicht. „Das ist eine echte Win-Win-Situation“, zeigte sich Trautmann mehr als zufrieden.

Doch nicht nur in der Arbeitswelt lernte der junge Mann viel dazu. Bei seinen Gastgebern Inge und Manfred Gölz gab es leckeres deutsches Essen, er verbrachte seine Freizeit am Kärcher See und feierte beim Gurkenfest mit. Auch die Geheimnisse des Bus- und Bahnfahrens lernte er näher kennen. „Das 9-Euro-Ticket ist super“, schwärmt er. Ausflüge nach Heidelberg, Darmstadt, Mannheim und der Besuch der Starkenburg bereicherten seinen Aufenthalt.

Waren seine Kenntnisse der deutschen Sprache am Anfang noch etwas holprig, kann sich Nils mittlerweile gut verständigen. Zudem spricht er ausgezeichnet Englisch. Bevor es nach Hause geht, unternimmt er mit seinen Eltern, die ihn vor zwei Monaten auch hergebracht hatten, und seinem 16-jährigen Bruder sowie dem Haushund noch eine kleine Rundreise durch Deutschland. Mit im Gepäck hat er ein Versprechen von Trautmann: „Du kannst immer bei uns anfangen.“