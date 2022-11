Porträt, Spannung und Fantasie

Biblis. „Moonage Daydream“ ist ein einzigartiges Porträt des Ausnahmekünstlers David Bowie, der mit seinem wechselnden musikalischen Stil sowie seinen wandelbaren Looks immer wieder überraschte. Der Filmemacher Brett Morgen bekam vom David Bowie Estate exklusiven Zugang zu dessen Archiven, wo seltene und noch nie zuvor gesehene Zeichnungen, Aufnahmen, Filme und Tagebücher aufbewahrt werden. Innerhalb von vier Jahren hat er das Material gesichtet und seinen Film zusammengestellt, bei dem es sich aber weder um einen Dokumentarfilm noch um eine Biografie handelt. Das filmische Porträt ist am Donnerstag, 10. November, 20 Uhr, in der Filminsel zu sehen.

Magische Begleiter

Harry Styles auf der Kinoleinwand? Für seine Rolle in dem Spielfilm „Don’t Worry Darling“ hat er gar nicht mal so schlechte Kritiken bekommen. Der läuft am Wochenende Freitag und Samstag, 11. November und 12. November, jeweils 20 Uhr, und am Sonntag, 13. November, 19 Uhr. Er spielt darin Jack, den Ehemann von Alice. Die beiden leben in den 1950er Jahren in Victory leben, einer Firmenstadt, in der die Männer unter Chef Frank (Chris Pine) für das streng geheime Victory-Projekt arbeiten. Eine perfekte Idylle – doch ihr paradiesisches Leben bekommt Risse, und Alice fragt sich, was die Männer genau tun, denn hinter der attraktiven Fassade verbirgt sich etwas Unheimliches.

Chris Pine als Frank in einer Szene von „Don’t Worry Darling“.

Für Kinder zeigt die Filminsel „Die Schule der magischen Tiere 2“ am Sonntag, 13. November, 16 Uhr. Nur auf der Wintersteinschule bekommt man einen ganz außergewöhnlichen und magischen Begleiter, ein sprechendes Tier. Das 250. Schuljubiläum steht an und die Klasse von Miss Cornfield muss zusammenarbeiten, sonst droht die Schulaufführung ins Wasser zu fallen. cid