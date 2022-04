Polizei stellt gestohlene Fahrräder in Biblis sicher

Biblis. Zwei gestohlene Fahrräder hat die Polizei am Dienstag in der Wohnung eines 39 Jahre alten Mannes in Biblis sicher gestellt. Die Kriminalbeamten hatten sich mit einem Durchsuchungsbeschluss der Darmstädter Staatsanwaltschaft Zutritt verschaffen können. Sie hatten den Mann in Verdacht, im Januar in der Straße Am Werrtor Werkzeug im Wert von rund 2500 Euro aus einem Transporter gestohlen zu haben. Das Werkzeug fanden sie nicht, aber die beiden Fahrräder. Mit einem davon habe der 39-Jährige noch versucht, durch ein Fenster zu flüchten, teilt die Polizei mit. Bei der Überprüfung fanden die Beamten heraus, dass das 3300 Euro teure Pedelec der Marke Husqvarna wenige Tage zuvor aus einer Garage in Bürstadt entwendet wurde. Das zweite Fahrrad der Marke Kreider stammt aus Frankenthal – der Diebstahl war im vergangenen Jahr angezeigt worden. Nach der Anzeigenaufnahme und polizeilichen Maßnahmen ist der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt, so die Polizei.

