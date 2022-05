Polizei nimmt Mann in Biblis fest

Biblis. Einen Mannheimer, der wegen räuberischen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war, hat die Polizei in Biblis festgenommen. Die Beamten prüften beim Aktionstag zur Verkehrssicherheit vor allem die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer. Bei der Kontrolle in der Gewerbestraße in Biblis ergab die Überprüfung zwar keine Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum beim 58 Jahre alten Fahrer. Ein Abgleich seiner Personalien mit dem polizeilichen Fahndungsbestand führte jedoch zum Treffer. Der Mannheimer wurde zunächst festgenommen, konnte aber im Laufe des Tages die geforderte Geldstrafe in Höhe von über 700 Euro zahlen und somit die Haft verhindern. red

