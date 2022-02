Die Polizei ermittelt nach dem Brand in einer Lagerhalle in Nordheim wegen Brandstiftung. Die Halle gehörte einem Landwirt, der darin Strohballen gelagert hatte. Wie eine Polizeisprecherin unserer Redaktion mitteilte, gehen die Ermittler davon aus, dass das Feuer absichtlich entzündet wurde. Nun sucht die Polizei dringend nach weiteren Zeugen, die am Sonntagmorgen, 30. Januar, in der Umgebung

...