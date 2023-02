Politik lehnt Pläne ab

Biblis. Der erneuten Änderung des Bebauungsplans am Südufer Westteil Riedsee stimmte der Bibliser Bauausschuss in seiner Sitzung wieder nicht zu. Die IG Riedsee hatte vor, als Ausgleich für die Baumaßnahmen die anfallenden Biotopwertpunkte auf einem eigenen Acker in Form eines Blühstreifens anzulegen. Kritik äußerte Gerhard Becker (CDU). „Es gab viele negative Rückmeldungen vom Kreisausschuss und vom Nabu“, meinte er.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SPD-Fraktionschef Sven Vollrath sah dies ebenfalls sehr kritisch, vor allem, dass der beigelegte Konflikt in Bezug auf die erweiterte Baufläche jetzt wieder eröffnet werde. „Das wird uns in der Entwicklung Millionen kosten und uns schaden.“

Kein Dauerwohnen erlaubt

Urs Scheib (Liste Scheib) betrachtet das ganze Verfahren wenig positiv für die Gemeinde: „Wir müssten sonst mit dem geänderten Bauplan über den ganzen Riedsee rüber.“ Bürgermeister Volker Scheib erwiderte, dass in den Plan geschrieben worden sei, dass es kein Dauerwohnen in den Freizeithäusern geben kann. „Darauf müssen wir uns verlassen“, so der Rathauschef. Nur eine Stimme der CDU gab es dafür, alle anderen Mitglieder lehnten den Antrag erneut ab.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kommunalpolitik In Biblis fehlt Geld für die Sanierung des Hochschildhauses Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ortsbeirat Biblis: Workshops zum Thema Verkehr Mehr erfahren

Einstimmig wurde der Bauplan „Zum alten Wasserwerk 3“ empfohlen. Lediglich mehr Nistkästen für Sperlinge, Schleiereulen und Fledermäuse für den Artenschutz fehlten darin noch, was in der Sitzung bemängelt wurde. cid