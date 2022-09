Biblis. Die Musik von Pink Floyd trifft auf anatolische Spezialitäten: Die Kaiserslauterer Pink Floyd Tribute Band Eklipse war zu Gast im Biergarten des Bibliser Restaurants Kamin. Der bis auf den letzten Platz gefüllte Biergarten wurde nach Sonnenuntergang in sphärisches Licht gehüllt und den Zuhörern ein Best of der britischen Ausnahmeband geboten. Statt der Gigantomanie der späten Pink Floyd nachzueifern, überzeugte die Tribute Band mit musikalischem Können und Stilsicherheit. red

