Pflege würdig gestalten

Biblis. Die Bürgerstiftung Biblis lädt am Mittwoch, 20. Oktober, ein zum Vortrag „Pflege ist Menschenwürde“. Er findet um 18 Uhr im Rathaus in Biblis statt. Referentin ist Beate Weidner-Werle von der Caritas Seniorenberatung für Bürstadt, Biblis und Groß-Rohrheim. In dem Vortrag geht es darum, welche Möglichkeiten, Hilfen und Vorsorgen es bei Pflegebedürftigkeit oder bei der Pflege von Angehörigen gibt.

In Deutschland sind derzeit rund 4,1 Millionen Menschen auf Hilfen und Pflege angewiesen. 80 Prozent von ihnen werden zu Hause versorgt. 2,1 Millionen Menschen werden ausschließlich von ihren Angehörigen gepflegt. Für die pflegenden Angehörigen ist das oft ein Spagat und kann zu einer schweren dauerhaften Belastung führen.

Der Vortrag soll einen kurzen Einblick über die Pflegeversicherung, Möglichkeiten der Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung bis hin zur Beantragung eines Grades der Schwerbehinderung geben.

Die Veranstaltung ist kostenlos und dauert etwa eine Stunde. Anmeldungen werden erbeten per E-Mail an info@buergerstiftung-biblis.de oder telefonisch unter 0157/ 37 93 66 27. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. red

