Pfarrbüro bleibt geöffnet

Biblis. Das Pfarrbüro in Biblis bleibt weiterhin geöffnet und ist für die komplette Pfarrgruppe zuständig, auch wenn sich mit den Umstrukturierungen im neuen Pastoralraum einiges ändert. Die Pfarrbüros in Groß-Rohrheim und Wattenheim sind allerdings seit diesem Montag offiziell geschlossen. „Das Pfarrbüro Biblis bleibt unverändert bestehen, und wir sind zur den Öffnungszeiten für Sie da“, heißt es in einer Mitteilung. Allerdings gelten während der Sommerferien einige Änderungen. Für Beerdigungen und Krankensalbungen sind die Pfarrsekretärinnen in der Woche vom 8. bis 12. August nur telefonisch zu erreichen: In Bobstadt unter 06245/72 91 am Montag von 9 bis 11.30 Uhr, am Dienstag von 9.30 bis 12 Uhr sowie am Donnerstag von 13.30 bis 17.30 Uhr, und außerdem am Mittwoch von 9 bis 13 Uhr in Biblis unter 06245/70 03.

In der Woche vom 15. bis 26. August übernehmen die Pfarrbüros St. Michael in Bürstadt (06206/61 87) und St. Andreas in Lampertheim (6206/94 62 50) die Vertretung. red