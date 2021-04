Personal in Bürstädter Kitas durchweg geimpft

Bürstadt. In den hessischen Schulen geht das große Testen nach den Ferien los. Die zarten Nasen vieler Bürstädter Kindergarten-Kinder bleiben zunächst allerdings verschont. „Wir warten noch auf die Vorgaben“, macht Bürgermeisterin Bärbel Schader auf Anfrage deutlich. Noch ist schließlich nicht entschieden, ob auch die ganz Kleinen einen Corona-Test absolvieren müssen, bevor sie in die Betreuung dürfen. Für die Schulen gilt bereits ab Montag, 19. April, die Testpflicht.

AdUnit urban-intext1

Für ihre Erzieher hat die Stadt allerdings Schnelltests über das Land Hessen bestellt. Zudem sind durchweg alle geimpft, wie die Rathaus-Chefin bestätigt, ein Teil des Personals bereits zum zweiten Mal. Ansonsten halten sich Kinder und Erwachsene streng an die Hygiene-Vorschriften. Für die Erzieher herrscht Maskenpflicht, und die verschiedenen Gruppen innerhalb einer Kita oder Krippe haben nach wie vor keinen Kontakt untereinander. Damit habe sich die Situation zurzeit sehr beruhigt, berichtet Schader. Und das, obwohl die städtischen Einrichtungen rund um Ostern nicht geschlossen hatten. „Alle waren offen“, stellt die Bürgermeisterin klar.

Testen ist für Schulkinder bald Pflicht. Für Kitas gilt das noch nicht. © dpa

Die Zahl der Corona-Fälle in Bürstadt ist in den letzten Tagen allerdings deutlich gestiegen. Am Dienstag hatte das Landratsamt neun neue Infektionen für das Stadtgebiet gemeldet, am Mittwochabend kamen 14 weitere dazu. Kitas, Firmen oder andere größere Einrichtung sind nach ihrer Kenntnis dabei nicht betroffen. Wahrscheinlich sei, dass sich das Virus innerhalb der Familie oder im Bekanntenkreis verbreitet habe. „Die britische Mutation streut unheimlich“, gibt Schader zu bedenken. Ein einzelner Fall ziehe der Erfahrung nach gleich eine ganze Reihe an Ansteckungen nach sich. Sicher spiele dabei aber auch eine Rolle, dass durch die Schnelltests mehr Infektionen entdeckt würden.

Dennoch ruft die Rathaus-Chefin weiterhin zu höchster Vorsicht auf. Bei Anzeichen von Erkältung oder Unwohlsein sollten Eltern ihre Kinder unbedingt zu Hause lassen. Möglichst wenig Menschen treffen, und wenn, am besten draußen, lautet die Vorgabe. „Wir haben immer noch höchste Alarmstufe.“ sbo

AdUnit urban-intext2