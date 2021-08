Perfektes Badewetter lockt an den Freizeitsee in Biblis

Biblis. Endlich richtig Sommer: Bei wunderschönem Wetter und besten Badetemperaturen hat es viele Menschen in der Region ans Wasser gezogen. Unser Bild ist am Samstagnachmittag in Biblis am Freizeitsee entstanden. Zahlreiche Besucher haben es genossen, im klaren See zu schwimmen oder beim Windsurfen und Stand-up-Paddeln unterwegs zu sein. Wer jetzt – mitten den Schulferien – nicht verreist ist, dürfte sich ganz besonders über die hochsommerliche Wetterlage freuen. Für die nächsten Tage ist zwar Regen vorausgesagt, am kommenden Wochenende könnte die Sonne allerdings wieder die Oberhand gewinnen. Die Badesachen also keinesfalls wegpacken! sbo

