Parkplatz für den Nordheimer Reitverein

Von Christine Dirigo

Nordheim. Das Gelände des Reit- und Fahrvereins soll offiziell überplant werden. Das hat der Nordheimer Ortsbeirat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Endlich, könnte man meinen, denn die Entscheidung steht seit 1992 aus. Damals hatte der Verein Baupläne vorgelegt, es kam aber nie zum Abschluss des Verfahrens, weshalb alle Gebäude ohne volle Baugenehmigung entstanden sind. Auch die benachbarten Gebiete des Nabu und des Volkschors sollen in den Bebauungsplan miteinbezogen werden. Das gesamte Areal umfasst 2,67 Hektar.

Der Reitverein will einen großen Parkplatz errichten. „Wenn die Gemeinde den Parkplatz ertüchtigt, könnten wir den mitbenutzten“, freute sich Bürgermeister Volker Scheib. Da die Reitturniere nur einige Male im Jahr stattfinden, könnten in der übrigen Zeit Besucher des Rheins dort ihr Auto abstellen. Ideen gibt es viele: von Leihrädern bis Fahrradrikschas und E-Ladestationen. „Es könnten zusätzliche Parkplätze für die Einsatzkräfte der Feuerwehr sein, die wünschen sie sich schon lange“, sagte Ortsvorsteher Gerhard Rothenhäuser. Derzeit läuft noch ein Artengutachten, um festzustellen, welche Tiere dort leben. Es kostet rund 45 000 Euro. Auch diesem Gutachten stimmte der Ortsbeirat zu.

Die Arbeiten am Sportheim sind abgeschlossen und am 25. Mai werden die ersten neun Geflüchteten erwartet. Insgesamt könnten dort 23 Geflüchtete untergebracht werden. Es gibt inzwischen eine Bürgerinitiative in Biblis, die rechtliche Schritte wegen des Goetheplatzes gegen die Gemeinde eingeleitet hat. Auch dort soll eine Flüchtlingsunterkunft entstehen. Im Juni gibt es dazu eine Bürgerinformationsveranstaltung.

Konzept für Steinerwaldbrücke

Die SPD stellte den Antrag, für den Erhalt der Steinerwaldbrücke ein Konzept zu entwickeln. Es soll die Kosten für den Neubau der Fuß- und Radbrücke enthalten, die Fördermöglichkeiten, die Unterhaltskosten für die nächsten zehn Jahre und ein Zeitplan. Der CDU ging das nicht weit genug. „Es muss sicher sein, dass da wieder eine Querung hinkommt“, betonte deren Fraktionsvorsitzender Christopher Wetzel. Der Bürgermeister meinte, ein Neubau koste rund 550 000 Euro und es gebe laut Verkehrsminister Tarek Al-Wazir rund 50 Prozent Zuschuss. Wetzel widersprach: In dem Schreiben hieß es, es gebe sogar bis zu 70 Prozent an Zuschüssen.

„Wir brauchen grünes Licht, denn wir müssen im Haushalt 2024 Gelder für die Brücke einstellen“, erklärte Scheib. Der Ortsbeirat stimmte einstimmig dafür. Verkehrstechnisch ist die Bushaltestelle an der Steinerwaldschule ein Dauerthema. Dort wird eine Bedarfsampel oder ein Zebrastreifen gewünscht, obwohl hier Tempo 30 ist.

Mit der Halfpipe ist das letzte Element der Mini-Skateanlage angebracht. Wetzel sagte, dass bei Regen die Hälfte des Platzes unter Wasser stehe. Die Gemeinde wird prüfen, was zu machen ist. Angedacht ist ein kleines Fest zur Einweihung.