Parkplätze machen Probleme

Biblis. Die Firma Werner Wohnbau stellte zusammen mit Projektentwickler Alexander Michel dem Bibliser Bauausschuss vor, was sie im Helfrichsgärtel III auf dem noch freien Areal in der Mitte plant. Dort wird sie 44 Doppelhaushälften, also 22 Gebäude errichten, die alle der 40plus-Norm entsprechen und daher energieeffizient sind. Sie werden unter anderem Solaranlagen auf den grünen Dächern haben und mit einer Pelletheizung versorgt werden. Probleme gibt es noch aufgrund der öffentlichen Parkplätze, die von der Gemeinde im Plan vorgegeben waren und jetzt teilweise die Zufahrten zu den Garagen und Stellplätzen auf den Grundstücken versperren.

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Konstantin Großmann (CDU), betonte, dass es sich hier um ein Baugebiet handle, dessen bisherige Hausherren schon „sehr gebeutelt“ seien. Daher sollten die wenigen Grünflächen, die zwischen den öffentlichen Parkbuchten angedacht sind, auch so angelegt werden. „Ich hätte mir gewünscht, dass weniger Häuser dort gebaut werden und stattdessen vielleicht ein Spielplatz eingerichtet würde, denn es leben da viele junge Familien.“

Befürchtung wegen Wertstoffhof

Fraktionsvorsitzender der FLB Hans-Peter Fischer äußerte während der Sitzung die Befürchtung, dass der ZAKB den Wertstoffhof ins Gewerbegebiet verlege. „Das wäre eine Katastrophe an diesem Standort“, betonte er und meinte, er könne von vielen Firmen dort Unterschriften dagegen bekommen. Bürgermeister Volker Scheib entgegnete, dass der ZAKB sich noch in einem Entscheidungsprozess befinde und deshalb bezüglich der Standortfrage „noch nichts in Stein gemeißelt ist“.

Das Konzept zur städtebaulichen Entwicklung „Am Werrtor“ wurde verschoben, genau wie der Punkt zu den neuen Wohnflächen in Nordheim. Dabei müssten erst noch neue Ideen eingearbeitet werden. cid

