Pandemie bestimmt Blutspende-Aktion in Bibliser Riedhalle

Biblis. Zur Blutspende in der Riedhalle hat der Bibliser Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes eingeladen. Denn in der Pandemie sind die Räume der DRK-Zentrale in Biblis zu klein. In der größeren Halle können die Verantwortlichen alle entsprechenden Sicherheits- und Hygienemaßnahmen umsetzen. Zur Aktion gehört nun auch, dass sich die Spender vorab telefonisch oder digital für eine bestimmte Uhrzeit anmelden. Nutzer der Corona-WarnApp konnten sich zusätzlich über QR-Code einchecken.

„Diesmal kamen 115 Spender vorbei, darunter elf Erstspender“, freute sich Silke Wetzel vom DRK Biblis. Blutspenden sind weiterhin wichtig, um die Blutversorgung von Patienten und Notfällen aufrechtzuerhalten. Zusätzlich zu den schon hohen Hygienestandards bei der Blutspende werden noch weitere Schutzmaßnahmen ergriffen, damit der Aufenthalt in der Riedhalle für alle Beteiligten sicher abläuft.

In Biblis begrüßte Fadil Akdemir vom DRK Biblis die Besucher im Foyer. Bereits hier fand ein erster Check statt, und den Anwesenden wurde die Temperatur gemessen. War diese zu hoch, war kein Einlass möglich. Zudem setzte das DRK auf die Selbsteinschätzung und Verantwortung der Spender, damit die mit Symptomen erst gar nicht zur Spende kamen. War die Temperatur in Ordnung, ging es nach der Händedesinfektion und der Übergabe eines neuen Mund-Nasen-Schutzes weiter in die Halle. Am Eingang erwartete die Gäste die reguläre Anmeldung mit Blutspende- und Personalausweis. Mit den nötigen Unterlagen ging es weiter zu den bekannten Stationen: Erneut wurde die Temperatur gemessen, diesmal von einem Mediziner. Zudem wurde nach der Impfung mit einem SARS-CoV-2-Impfstoff gefragt. Wobei die Ärzte betonten, dass diese nicht bedeuten sollte, dass deshalb keine Spende möglich wäre. Es ging nur darum, das Wohlbefinden der Spender festzustellen. Denn schon am Folgetag der Impfung könnten diese wieder Blut abgeben.

Bei Erkältungssymptomen, Kontakt zu einem Corona-Infizierten, einem Corona-Verdachtsfall oder einem Auslandsaufenthalt innerhalb der letzten zwei Wochen vor der Spende, ist jedoch eine Pause von 14 Tagen bis zur nächsten Blutspende nötig. Personen, die an Covid-19 erkrankt waren, werden für vier Wochen nach Genesung von der Blutspende zurückgestellt. Das gespendete Blut wird nicht auf das Corona-Virus getestet. Die Ärzte wiesen beim medizinischen Check darauf hin, dass sich Blutspender, bei denen innerhalb der nächsten 14 Tage nach der Spende Symptome auftreten oder die positiv auf das Coronavirus getestet werden, sich per Hotline oder E-Mail an den Blutspendedienst wenden sollen.

Die Blutspende in Biblis lief reibungslos ab, hierfür sorgten das Team des Blutspendedienstes sowie die ehrenamtlichen Aktiven. „Von unserem Ortsverein waren mit Auf- und Abbau und der Betreuung vor Ort elf Helferinnen und Helfer im Dienst“, sagte Silke Wetzel vom DRK. Der Ortsverein beschenkte die Spendenwilligen am Ende mit einem leckeren Dankeschön aus der Region: Sie erhielten jeweils ein Glas echten Bibliser Honig von der Imkerei Königsbienen Biblis. str