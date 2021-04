Osterhase im Heißluftballon

Biblis. Osterhäschen wohin man blickte: Manche flogen mit einem Heißluftballon davon, andere sprangen Seil, bemalten Eier oder saßen gar friedlich mit einem Fuchs umgeben von riesigen bunten Ostereiern im Gras. All diese selbstgemalten Bilder gehörten zum großen Oster-Malwettbewerb, welchen die SPD Biblis-Nordheim-Wattenheim als Alternative zur coronabedingten Absage der Ostereiersuche auf dem Spielplatz anbot. 45 Bilder von Kleinkindern bis hin zu Zwölfjährigen wurden eingesendet.

Die Jury um den SPD-Vorsitzenden Erik Schiffner machte es sich nicht leicht. „Es ist immer schwer, sowas zu entscheiden, alle Bilder sind auf ihre Weise sehr schön“, meinten dazu die weiteren Jurymitglieder Renate Weissbrodt, Monika Pfeiffer-Hartmann und Christiane Müller, Leiterin der Kindertagesstätte Pusteblume Biblis. Alle freuten sich jedoch, dass so viele Kinder am Oster-Malwettbewerb teilnahmen. Aufgrund der aktuellen Lage konnte die traditionelle Ostereiersuche der SPD an Ostersamstag dieses Jahr nicht stattfinden. Daher hat sich die SPD dazu entschieden, einen Malwettbewerb anzubieten, bei dem die Kinder tolle Preise gewinnen können. Hierfür sollten sie ein Bild mit Ostermotiv per Post oder eingescannt per Mail an die SPD schicken.

Gewinner in drei Altersklassen

Die meisten Kinder entschieden sich natürlich als Motiv für den Osterhasen, in dessen Umfeld dann Osternester und bunte Eier zu finden waren. „Wir teilen die Bilder hinsichtlich der Maler in drei Altersklassen ein“, so Erik Schiffner, von null bis vier Jahren, von fünf bis acht Jahren und von neun bis zwölf Jahre. In jeder Altersgruppe gibt es für den Erstplatzierten einen Gutschein im Wert von 20 Euro von der Buchhandlung Lesezeit Biblis, für alle drei Zweitplatzierten einen Buchhandlungsgutschein von 15 Euro und die Kinder auf Rang drei können sich jeweils über einen Gutschein in Höhe von zehn Euro vom Spielwarengeschäft Gölz freuen. Die Plätze vier und fünf erhalten jeweils einen Gutschein von fünf Euro für die Filminsel Biblis und alle Teilnehmer, die in ihrer Altersgruppe auf Rang sechs bis zehn kamen, können für drei Euro beim Eiscafe Da Carlo Eis schlecken gehen.

„Wir werden alle Gewinner benachrichtigen und ihnen die jeweiligen Preise zukommen lassen“, so Schiffner. Wie Monika Pfeiffer-Hartmann ergänzte, gewannen nicht nur Kinder aus der Gemeinde Biblis. So habe es auch Bilder von Kindern aus Bürstadt, Lampertheim und sogar aus dem Mühltal, aus Bonndorf, Grünstadt oder Backnang gegeben. „Man merkt, dass über Ostern auch Enkel zu Besuch waren und sich an der Aktion beteiligt haben“, meinte Pfeiffer-Hartmann.

Da es bei der Altersgruppe neun bis zwölf Jahre nur neun Einsendungen gab und zehn Gewinne, wurde bei der Altersgruppe der Fünf- bis Achtjährigen ein Gewinn mehr vergeben. In dieser Gruppe gab es auch die meisten Einsendungen von Bildern.

Erstplatzierte aus der Altersgruppe null bis vier Jahre: Valentin G. aus Lampertheim, Hanna F. aus Mühltal und Mila D. aus Biblis. Gewinner Altersgruppe fünf bis acht Jahre: Lina A. aus Biblis, Holly W. aus Bürstadt und Ed S. aus Grünstadt. Die ersten drei in der Altersgruppe neun bis zwölf Jahre: Alisa K. aus Biblis, Nicolas G. aus Lampertheim und Luca L. aus Bürstadt.

