Open-Air in Biblis soll Flutopfern helfen

Biblis. Das hat der Vorstand des kommunalen Kinos mit den übrigen Vereinen besprochen, die beim Open-Air Ende August dabei sind.Lizzy Aumeier hat am Mittwoch, 25. August, ihren großen Auftritt. Um den Opfern des Hochwassers in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu helfen, will die Filminsel einen Teil des Eintritts und der Einnahmen aus dem Getränke- und Snack-Verkauf weitergeben. Auch eine Spendenkasse wird aufgestellt.

„Wir hoffen sehr, dass die Besucher unser Vorhaben unterstützen“, so das Vorstandsduo Birgit Gimbel und Marcus Müller. Am Open-Air beteiligen sind die Vereine JFV BiNoWa, FV Biblis, Brass Band Biblis, Volkschor Nordheim, Vogel- und Naturschutzverein Wattenheim und Stadtgarde Biblis. Sie hatten während der Pandemie kaum Möglichkeiten, Geld einzunehmen und nutzen jetzt das Open-Air, um ihre Vereinskassen zu füllen.

