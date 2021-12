Nudeln, Milch und Geld aus Bibliser Imbiss gestohlen

Biblis. In einen Imbiss in der Darmstädter Straße von Biblis ist in der Nacht zu Donnerstag eingebrochen worden. Laut Polizei hebelten die Täter ein Fenster auf, um ins Gebäude zu kommen. Dort brachen sie einen Spielautomaten auf und nahmen die Kasse daraus mit. Im Lagerraum daneben stahlen sie 16 Packungen Nudeln und zehn Beutel Milch, teilt die Pressestelle der Polizei auf Anfrage mit. Danach wollten sie den eigentlichen Gastraum betreten, scheiterten aber an der Tür. Die Beamten schätzen den Schaden insgesamt auf rund 2000 Euro. Sie bitten Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Kommissariat in Viernheim unter der Telefonnummer 06204/937 70 zu melden.

