Notrufsäule jetzt auch am Gemeindesee

Biblis. Man möchte es eigentlich nicht erleben, doch passieren kann es immer und überall: Eine Person gerät in Not und man muss schnell Hilfe rufen. Heutzutage hat zwar jeder ein Smartphone, doch es gibt Situationen, in denen man dieses nicht bei sich trägt oder es gerade nicht funktioniert. Da ist ein zusätzlicher Schutz durchaus sinnvoll. Deshalb steht nun eine Notrufsäule am Bibliser Gemeindesee für solche Situationen zur Verfügung.

Die Notrufsäule hat ihren Platz an markanter Stelle, nämlich direkt am Bahnübergang in der verlängerten Kirchstraße. Diese Säule, finanziert von der Björn-Steiger-Stiftung, ist die zweite im gesamten Kreis Bergstraße und auch zugleich die zweite auf Bibliser Gemarkung. Die andere befindet sich in Nordheim an der Natostraße.

Eine neue DLRG-Notrufsäule steht jetzt am Gemeindesee in Biblis. © Burmeister

Bürgermeister Volker Scheib und Vertreter der DLRG-Ortsgruppe und des Kreisverbands waren bei der Einweihung dabei. „Dies ist ein weiterer Schritt, um die Sicherheit hier in Biblis zu gewährleisten“, sagte der Bürgermeister. Gerade seit Corona wird der Gemeindesee, in dem das Baden offiziell verboten ist, von vielen Besuchern frequentiert. Vor allem Jugendliche treffen sich hier, um gemeinsam am See ihre Freizeit zu verbringen.

Die Säule, die wirklich nur im Notfall benutzt werden sollte, hat zwei Notrufknöpfe. Der eine lässt es in den Bibliser DLRG-Vereinsräumen direkt am See mehrfach klingeln. Sollte niemand dort sein, wird das Signal sofort zur Leitstelle in Heppenheim umgeleitet. Mit dem zweiten Notrufknopf wird der Absender sofort mit der Leitstelle verbunden. „Das Gute an diesen Säulen ist, dass die Leitstelle sofort weiß, um welchen Standort es sich handelt. Niemand muss also erst lange erklären, wo er sich befindet, sondern nur sagen, was passiert ist“, erläuterte Christian Schäfer, Vorsitzender der DLRG Biblis beim Pressetermin.

Den DLRG-Vertretern war es auch ein wichtiges Anliegen zu erklären, dass über die Notrufsäule nicht nur mögliche Bade-Unfälle gemeldet werden können, sondern jegliche Notsituationen. Das kann also auch ein Fahrradunfall sein oder eine Person mit anderen Beschwerden.

Bundesweit aktive Stiftung

Die Björn-Steiger-Stiftung hat das Ziel, die Notfallhilfe und das Rettungswesen in Deutschland zu verbessern. Sie ist nach Björn Steiger benannt, einem Jungen, der 1969 im Alter von acht Jahren nach einem Verkehrsunfall wegen fehlender zeitnaher und professioneller Hilfe starb. Bis erste Helfer damals vor Ort waren, war eine Stunde vergangen. Die Stiftung hat mittlerweile zum Aufbau eines bundesweiten Netzes von Notrufsäulen beigetragen. mibu