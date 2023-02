Nordheimer Kita präsentiert sich bei Neujahrsempfang

Nordheim. „In dieser Kita fangen wir ganz viele Sachen mit einem Lied an“, rief Pfarrer Arne Polzer, griff in die Saiten seiner Gitarre, und die im Turnraum versammelten Kinder stimmten mit ein. „Gottes Liebe ist so wunderbar“ sangen sie - und auch die Erwachsenen sangen mit. So wurde der Neujahrsempfang begonnen. Und das war noch nicht alles. Die Evangelische Kindertagesstätte feierte, dass

...