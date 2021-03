Biblis. „Jetzt ist noch der richtige Zeitpunkt, um Nistkästen aufzuhängen“, erklärt Raimund Arnold von den Vogelfreunden Nordheim im Gespräch mit dieser Redaktion. Der Frühling kommt und die Brutzeit der Vögel beginnt. Bis Mitte März suchen sich die meisten eine Wohnung. Arnold ist aktuell viel unterwegs, um Privatleute oder auch Firmen zu beraten, wo sie in Gärten oder auf Freigeländen Nistkästen anbringen können. Passende Nistkästen hält der Verein ebenfalls bereit, die aus den Werkstätten der Behindertenhilfe Bergstraße stammen.

AdUnit urban-intext1

Das ganze Jahr über sind Raimund Arnold und seine Vereinskollegen unterwegs und kümmern sich um „ihre“ Vögel. „Im Winter werden sie jede Woche an verschiedenen Futterstellen gefüttert. Schon 350 Kilogramm an Futter gingen so raus“, erzählt Arnold. Noch sei die Fütterungsphase nicht vorbei. In der ganzen Gemarkung sei man unterwegs und schaue auch nach dem Zustand der Nistkästen, die dort angebracht sind. „Gereinigt wurden diese bereits im Herbst“, so Arnold. Wer mit offenen Augen durch die Natur gehe, der könne bereits viele Vögel sehen, neben den Einheimischen auch Zugvögel, die zurückgekehrt sind. Die Bachstelze habe er im Feld gesehen, die Feldlerche gehört, der Stieglitz sei bei ihm im Garten gewesen. „Die Vielfalt in Gärten und Natur nimmt nun immer mehr zu“, freut er sich, dass der Frühling kommt.

Noch bis Mitte März lohnt es sich, einen Nistkasten aufzuhängen. © Stefanie Reis

Er konnte auch schon beobachten, wie in diesem Jahr die Wohnungssuche der Vögel abläuft. „Man sieht, wie die einzelnen Vogelarten in Nistkästen gucken. Rein und raus geht es da. Dann kommt der nächste Interessent“, erzählt Arnold. Viele der Vögel brüten in geschlossenen Nisthöhlen. Doch die natürlichen Möglichkeiten hierfür werden immer seltener. Daher könne man durch das Anbringen von Nistkästen die Vögel darin unterstützen und ihnen ein Zuhause schenken.

„Ich hatte zahlreiche Anfragen in den vergangenen Wochen. Viele Bürger und Geschäftsleute möchte in ihren Gärten und Geländen Nistkästen aufhängen, wissen jedoch nicht genau, was da die besten Plätze sind“, berichtet Arnold. Er schaut dann vor Ort vorbei und berät die Interessenten. Nistkästen sollen in zwei bis drei Metern Höhe befestigt werden. Am besten mit dem Einflugloch nach Osten oder Südosten, nicht zur Wetterseite hin oder an einen Ort, wo die pralle Sonne drauf scheint. Damit kein Regen eindringen kann, sollte der Kasten etwas nach vorne überhängen.

AdUnit urban-intext2

„Und bitte auf Katzen oder Marder achten“, fügt Arnold hinzu. Hierbei gehe es nicht nur darum, dass Katzen oder Marder den Vögeln in den Kästen nicht zu nahe kommen sollen. Sie dürfen auch nicht auf dem Boden unterwegs sein. Wollen die Jungen zum ersten Mal ausfliegen, so landen sie meist auf der Erde, wo sie einige Stunden verbringen. „Genau dies ist eine gefährliche Zeit“, warnt Arnold. Die Vögel werden dann gerne gefressen, von Vierbeinern ebenso wie von Greifvögeln.

Bis Mitte März beziehen die Vögel die Nistkästen. Danach nimmt die Wahrscheinlichkeit ab, dass Kästen noch belegt werden. Später könne man nochmals Glück haben. „Dann folgt die zweite, vielleicht sogar dritte Brut“, so Arnold.

AdUnit urban-intext3

Er berät auch bei der Auswahl des passenden Nistkastens. Hier arbeitet der Verein für Vogelfreunde Nordheim seit gut 20 Jahren mit den Werkstätten der Behindertenhilfe Bergstraße zusammen. „Wir tauschen uns aus und geben Tipps. So entstehen optimale und stabile Nistkästen für Vögel“, sagt Arnold. Er freut sich zudem, dass dadurch viel Gutes getan werden kann – für die Mitarbeitenden in den Werkstätten, für den Verein und für die Tiere.