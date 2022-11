Nordheimer Ehepaar feiert Diamantene Hochzeit

Nordheim. Als sich Christel und Walter Limbacher am 16. November 1962 das Ja-Wort gaben, stand die Welt einmal mehr am Abgrund. Einen Monat zuvor hatte Amerikas Präsident John F. Kennedy in den frühen Morgenstunden Luftbilder erhalten, die eine Station zum Abschuss von Mittelstreckenraketen auf Kuba zeigten. Erbaut von der Sowjetunion unter Führung des russischen Regierungschefs Nikita

...