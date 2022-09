Nordheim lädt an vier Tagen zur Kerwe

Nordheim. Volles Programm bei der Nordheimer Kerb: Nach Feiern „to go“ im vergangenen Jahr und einer kompletten Corona-Pause 2020 gibt es diesmal wieder alles vom Kotelett-essen zum Auftakt bis zum Mundart-Gottesdienst und dem Schubkarren-Rennen als krönenden Abschluss – und einige Neuerungen.

Die Kerwe startet am Freitag, 23. September, 18 Uhr erstmals mit einem „Warm Up“ mit DJ-Musik hinterm Rathaus und der Ausgrabung der Kerb. Ab 19 Uhr findet das Kotelettessen bei der Feuerwehr statt. Der Samstag beginnt um 17 Uhr, diesmal wieder auf dem Kerweplatz, wo Pfarrer Arne Polzer einen Gottesdienst in Mundart hält. Dort erfolgt um 18 Uhr auch der Bieranstich. Ab 19 Uhr werden in der Wunderbar Cocktails serviert, ab 20 Uhr gibt es Livemusik mit der Band Small Town Maniax.

Platzkonzert und Kunst

Das Schubkarrenrennen ist ein Höhepunkt der Kerwe. © Annalena Vogel.

Am Sonntag gibt es ab 13.30 Uhr Kaffee und Kuchen im Rathaus, die Kerwerede beginnt um 14 Uhr, gefolgt vom Platzkonzert des Hofheimer Posaunenchores ab 16 Uhr. Gegen 18 Uhr beginnt die große Versteigerung: Die vierten Klassen der Grundschule Nordheim/Wattenheim bereiten dafür jede Menge Kunstwerke vor. Am Nachmittag ist von 14.30 bis 18.30 eine Ausstellung im Rathaus zu sehen.

Der Kerwemontag beginnt um 11 Uhr mit dem Frühschoppen und den beliebten Eiern mit Speck. Ab 14 Uhr unterhält Zauberer Mr. Kunterbunt vor allem die jüngeren Kerwebesucher. Die Ausstellung im Rathaus ist ebenfalls wieder von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Für ein letztes Stimmungshoch könnte einmal mehr das Schubkarrenrennen sorgen, das um 16 Uhr beginnt. red/sbo