„Nomadland“ läuft in Biblis

Biblis. Mit „Nomadland“ startet die neue Woche in der Filminsel Biblis am Donnerstag, 30. September, um 20 Uhr. Oscars gab es als bester Film und für die beste Hauptdarstellerin. Frances McDormand spielt Fern, ihren Mann verloren hat. Jobs gibt es keine in der Kleinstadt. Mit ihrem kleinen Transporter, in dem sie auch wohnt, fährt sie durch die Vereinigten Staaten und lässt sich von Job zu Job treiben. Sie besteht aber darauf, dass sie nicht obdachlos, sondern einfach nur hauslos ist.

Am Wochenende läuft von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. Oktober, 20 Uhr, „Nobody“. Der Vorstadt-Familienvater Hutch wird von den meisten Leuten einfach ignoriert. Als zwei Verbrecher nachts in sein Haus einsteigen, sieht er sich außerstande, sich oder seine Familie zu verteidigen. Die zieht sich daraufhin von ihm zurück. Doch der Einbruch bringt bei Hutch seine dunkle Seite zutage. Einst arbeitete der vermeintliche Versager als Killer für die Mafia.

Für Kinder wird am Sonntag, 3. Oktober, 15 Uhr, „Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen“ gezeigt. Bibi muss in den Ferien ins Internat, freundet sich mit Elea, an und trifft auf ihre Erzfeindin Hexe Rabia. Kinder unter zwölf dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen in die Vorstellung. Tickets gibt’s ausschließlich online unter www.filminsel-biblis.de. Für den Besuch gilt die 3 G-Regel. cid