Nikolausturnen als Video-Vorführung

Biblis. Das Nikolausturnen der TG Biblis findet in diesem Jahr aufgrund der noch andauernden pandemischen Lage in Form einer Video-Vorführung auf einer Leinwand in der Pfaffenauhalle statt. Alle Kindergruppen präsentieren sich mittels kleiner Filmvorführungen von ihrer besten Seite.

Die Veranstaltung findet am Samstag, 4. Dezember, von 16 bis 19 Uhr statt – gestaffelt in drei Vorführungen: 16.30 bis 17.15 Uhr, 17.15 bis 18 Uhr und 18 bis 18.45 Uhr. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Die Anzahl der Besucher ist begrenzt.

In der Halle gilt die 3G-Plus Regel: Geimpfte, Genesene und Getestete mit einem aktuellen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) dürfen teilnehmen. Essen und Trinken stehen vor der Halle zum Verkauf. red