Niko verliebt sich in Olga

Biblis. „Der Hochzeitsschneider von Athen“ macht den Beginn des filmischen Wochenendes in der Bibliser Filminsel am Donnerstag, 4. November, 20 Uhr. Schneider zu sein, hat in Nikos Familie eine lange Tradition. Doch er schreibt rote Zahlen und muss sein Geschäft über Wasser halten. Und das macht er mit Brautkleidern, was sich als sehr rentables Geschäft herausstellt. Die verheiratete Nachbarin Olga hilft ihm, und sie werden zu einem unschlagbaren Team. Bis sich Nikos in sie verliebt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sonntags schon um 19 Uhr

Die Sonntagsvorstellungen beginnen ab November jetzt um 19 Uhr. So auch bei „Shang-Chi and the Legend of the ten Rings”: Shang-Chi wächst als Sohn eines chinesischen Geschäftsmannes auf. Abgeschnitten von der Außenwelt, erhält er von seinem Vater intensives Kampfsporttraining, bei dem er erstaunliche Martial-Arts-Fähigkeiten entwickelt. Im Glauben, einer guten Sache zu dienen, hat sein Vater ihn auf eine Mission vorbereitet, die alles andere als rechtschaffen ist. Shang-Chi sagt sich von seinem Vater los und beginnt ein neues Leben. Doch schon bald holt ihn seine Vergangenheit wieder ein. Am Freitag und Samstag, 5. und 6. November, jeweils 20 Uhr, Sonntag, 7. November, 19 Uhr, wird er gezeigt.

Beim Kinderfilm am Sonntag, 7. November, 15 Uhr, wird es klassisch. Nach einem Roman von Michael Ende entstand 1986 die Verfilmung „Momo“ mit Radost Bokel.

Im Kinoprogramm gilt die 3G-Regel. Die Plätze sind nach wie vor reduziert, die Tickets gibt es ausschließlich online. Kinder unter zwölf dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen in die Vorstellung. cid

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2