Neuer Vorsitzender gewählt

Biblis. Der Tennisclub Biblis (TCB) hat einen neuen Vorsitzenden. Es ist Andreas Fritz, der den bisherigen Christoph Beirich ablöste. Zwei weitere Neue sind im Vorstand dabei: Michael Schieweck für den Sportvorstand Jugend und Manuela Scheib für die Öffentlichkeitsarbeit, die diesen Posten bereits vor Jahren gemacht hat. Geblieben ist Herbert Schmietendorf für die Kasse. Hier wird ein Nachfolger gesucht. Schmietendorf bietet sich nicht nur für die Einarbeitung an, sondern wird, wenn nötig, im Hintergrund helfen. Die Veranstaltungen betreut weiterhin Marco Sauder und für die Anlagen ist Rainer Seibert verantwortlich. Die Kasse prüfen das nächste Mal Hartmut Scheib und Hannelore Zehner.

Corona bestimmt auch für den TCB das Sportjahr. Es gab keine Veranstaltungen im Rahmenprogramm zum Spielbetrieb. Aber immerhin konnten drei Meistertitel gewonnen werden. „Durch die Sperrung von Tennishallen in den Nachbarländern Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg hatten wir sehr viele Buchungen für unsere Halle. Die Spieler kamen teilweise aus Karlsruhe oder Saarbrücken zu uns“, legte Christoph Beirich in seinem Bericht von 2020 dar. Ansonsten waren die eigenen Mannschaften von Jugend bis Erwachsene vertreten, ebenso einige Teams aus der Nachbarschaft und die RWE-Betriebssportgruppe. Der Winterpokal fiel aus genau wie das Wilson Junior Race im Januar 2021. Sportvorstand Raphael Bednorz hofft, dass er 2022 stattfinden kann. Der Sponsor hat bereits zugesagt, nur die Zusage vom Hessischen Tennisverband fehlt noch, man will abwarten, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Die Meistertitel holten die Junioren U18, die Herren 60 und die Herren 65.

Für die Sportlerehrung der Gemeinde waren fünf Mannschaften vorgesehen. Neben den drei Meistern noch die Damen I (fünfter Platz Verbandsliga) und die Damen II (zweiter Platz Bezirksoberliga). Den Bericht für die Jugend gab Doris Bednorz-Knuth. Drei Teams waren im Vorjahr gestartet: U10, U18 und U18 gemischt, die als Spielgemeinschaft mit Bürstadt ins Rennen ging. Sie bedankte sich bei Eltern und Trainern. 2021 haben sechs Mannschaften gespielt. „Das Winter- und Sommertraining kann nur unter coronakonformen Bedingungen stattfinden“, so Doris Bednorz-Knuth.

Ziel ist es, mehr Jugendliche für den TCB zu finden. „Unser Trainer Sascha Schnöller macht das sehr gut mit dem Schnuppertraining und den Erstklässlern, bei dem auch viele hängen bleiben. Leider war es auch schwierig durch die momentane Lage“, meinte sie. 2020 waren es 39 Mädchen und 47 Jungs bis 18 Jahre. Für die Vereinsanlagen meldete sich Rainer Seibert zu Wort. Es gab wie immer die Frühjahrsinstandsetzung der Außenanlage, bei der bis zu 25 Tonnen neues Ziegelmehl aufgebracht wurden. „Das ist für uns ja schon Routine. Der Platz konnte zum 1. April freigegeben werden“, erklärte er.

Einen neuen Handrasenmäher für 4000 Euro gab es, der den Hang hinauf mähen kann. Ein großes Lob sprach er Platzwart Hermann Schestag aus. Die Altersstruktur der 270 Mitglieder ist ausgewogen, sowohl im Jugendbereich über die Erwachsenen bis Senioren. cid