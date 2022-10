Neuer Hingucker im Bibliser Ortskern

Biblis. Der Bibliser Rathausturm hat nun eine Spitze. Die Wetterbedingungen am Donnerstagvormittag waren optimal, als die Holzhaube per Seil und Kran gegen 10.35 Uhr rund 40 Meter in die Höhe gehoben wurde. Unter der rund anderthalb Tonnen schweren Holzkonstruktion hing ein Führungsseil herunter. Die auf dem Dach wartenden Handwerker ergriffen es, um die Haube in Richtung Betonsockel zu ziehen

