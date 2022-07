Mannheimer Morgen Plus-Artikel Geschwindigkeitskontrolle Neuer Blitzer in Biblis

Mit Erstaunen bemerkten etliche Bürger in Biblis am Mittwochmorgen einen neuen stationären Blitzer in der Darmstädter Straße. Die Nähe zur Freiherr-vom-Stein-Straße ist Absicht: Dort entsteht gerade die neue Grundschule.