Neue Titel stehen bereit

Biblis. Die Buchmesse in Frankfurt ist auch für die ehrenamtlichen Helferinnen der Katholischen Öffentlichen Bücherei St. Bartholomäus (KÖB) „Die Bücherei“ ein Höhepunkt im Lese- und Buchjahr. Das KÖB-Team nutzte verschiedene Online-Veranstaltungen, bei denen die Ehrenamtlichen insgesamt 25 Titel aussuchten, die ab sofort zur Ausleihe bereitstehen. Hier eine kleine Auswahl von drei besonderen Büchern, darunter auch die Trägerin des Deutschen Buchpreises 2021.

Eines der Bücher dreht sich um das Thema Demenz und seine Auswirkungen auf nahe stehende Menschen. „Was bleibt, wenn alles verschwindet“ von Hermien Stellmacher beschreibt die Freundschaft von Ruth und Susanne, die seit über 30 Jahren die besten Freundinnen sind. Alles haben sie miteinander geteilt, doch nun wird ihre Freundschaft nicht mehr dieselbe sein. Susanne zeigt erste Anzeichen einer Demenz, die Gedächtnislücken und Aussetzer häufen sich, und sie spürt, dass ihr Leben ihr immer mehr entgleitet.

Einige neue Titel warten in der KÖB Biblis auf Leser. © Stefanie Reis

Ebenfalls neu in der Ausleihe ist der Psychothriller von Nummer-Eins-Bestseller-Autor Arno Strobel, der wieder Spannung pur bietet. „Sharing“ heißt sein aktuelles Werk, also Teilen. Und so stellen sich die Fragen im Buch: Willst du wirklich alles teilen? Du glaubst an die Idee der gemeinsamen Nutzung? Aber was, wenn du gezwungen wirst, den Menschen zu ,teilen’, der dir am nächsten steht?

Und nicht fehlen im Regal darf natürlich der Titel „Blaue Frau“ von Schriftstellerin Antje Rávik Strubel, die hierfür den Deutschen Buchpreis 2021 erhielt. Nach einem sexuellen Übergriff strandet Adina nach einer Irrfahrt in Helsinki. Dort begegnet sie Leonides, estnischer Abgeordneter der EU, der sich in sie verliebt. Während er sich für die Menschenrechte stark macht, sucht Adina einen Ausweg aus ihrem Erlebten. str

