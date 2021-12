Neue Rampe am Bibliser Kreisel

Biblis. Der Kreisel bei Biblis hat eine neue Rampe bekommen. Sie verbindet die L 3261 mit der B 44. Der Kreisverkehr ist auf die östliche Seite verlegt worden, um eine direkte und damit leistungsfähigere Anbindung zu ermöglichen. Entlang der Darmstädter Straße bis zum Kreisel ist beidseitig ein Geh- und Radweg gebaut worden.

Die Baukosten betragen rund 1,4 Millionen Euro. Etwa 60 Prozent werden vom Bund übernommen. Die verbleibenden 40 Prozent tragen jeweils zur Hälfte das Land Hessen und die Gemeinde Biblis.

Geduld gefragt

Während der Bauarbeiten gab es Stau am Bibliser Kreisel. © Nix

Straßensperrungen, weiträumige Umleitungen und der Einsatz von Ampeln haben den Verkehrsteilnehmern zwischen April und September viel Geduld abverlangt. Besonders die Bauphase mit der Ampelregelung an jeder Einfahrt hat zu langen Wartezeiten am Kreisel geführt. Die Folge waren Staus. Denn so flüssig wie bei einem funktionierenden Kreisverkehr läuft der Durchfluss bei einer Freigabe durch eine Ampel erfahrungsgemäß nicht.

Die neue Rampe führt hinauf auf die Brücke über der B 44. Gerade für die Laster sei dies von Vorteil, betont Jochen Vogel, Sprecher der Straßenbaubehörde Hessen Mobil.

Der Kurvenradius sei größer als bei der bisherigen Verbindung und bringe dadurch eine deutliche Verbesserung. Angesichts der ständig steigenden Zahl der durchfahrenden Fahrzeuge gebe es Handlungsbedarf, sagt der Leiter des Regionalbüros Südhessen im Gespräch mit dieser Redaktion. Im Jahr 2015 sind laut Vogel täglich 5600 Fahrzeuge über die L 3261 gerollt. Bis 2032 wird erwartet, dass 2600 am Tag hinzukommen.