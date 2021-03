Biblis/Einhausen. Wer auf die 28-jährige Restaurantfachfrau Eugenia Schlenow trifft, wird unweigerlich von ihrer Energie angezogen. Mit vielen guten Ideen will sie dem lang verwaisten Restaurant Jägersburg neues Leben einhauchen und es aus seinem Dornröschenschlaf erwecken. „Ich habe mich schon einmal vor sechs Jahren für dieses besondere Objekt interessiert“, erzählt sie im Gespräch mit dieser Redaktion.

AdUnit urban-intext1

Doch damals sei es nicht zu einem Vertragsabschluss mit dem Verpächterehepaar Irene und Klaus Schlappner gekommen. „Ich war halt noch sehr jung“, gesteht sie. Stattdessen verdiente sie sich ihre ersten Sporen als Pächterin der Gaststätte Weiherhaus in Bensheim-Auerbach. „Ich liebe diese Arbeit und schätze meine Gäste aller Altersstufen“, sagt sie.

Auch die gute Zusammenarbeit mit ihrem Team, das sie in den höchsten Tönen lobt, hebt sie immer wieder hervor. Ihre Mannschaft bilde auch das Fundament für die Verwirklichung ihres neuen Traums. Sobald die Corona-Pandemie beherrschbar und der Gastronomiebetrieb wieder möglich ist, will sie im am Rande des Jägersburger Waldes loslegen und im Restaurant Jägersburg gastronomisch durchstarten.

Zuvor stehen noch einige Renovierungsarbeiten im Inneren des altehrwürdigen Hauses an. Dabei packe ihr Team mit an, schwinge die Pinsel und lasse die Schleifhexe kreischen. Denn Schlenow möchte alte, gemütliche Atmosphäre wieder zum Vorschein bringen. Auch im großzügigen Hof bleibt einiges zu tun. Wo ein kleines Bächlein leise murmelt, und eine alte Schwengelpumpe als Blickfang steht, sollen sich zukünftig Radler, Wanderer und hungrige Besucher bei regionaler Kost stärken und erholen können.

Seit März schon am Arbeiten

AdUnit urban-intext2

Umrahmt von hohen Bäumen, neben dem uralten Backhäuschen und in der Nähe eines Kellergewölbes dürfte ein lauer Sommerabend Urlaubsgefühle vermitteln. Die rückwärtige Terrasse biete sich für einen entspannten Aufenthalt an.

„Ich habe das Lokal schon seit dem 1. März angemietet, und Familie Schlappner ist mir sehr entgegen gekommen“, freut sich die 28-Jährige. Voller Ungeduld hofft sie, die Gaststätte so bald wie möglich eröffnen zu können. Fell