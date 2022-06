Biblis. Nach wie vor fehlen in Biblis Betreuungsplätze für Kinder. Nun könnte von der katholischen Kita Sonnenschein eine Zusatzgruppe geschaffen werden. Diese würde in das Gebäude der Bücherei in der Darmstädter Straße einziehen. Die Kosten müsste die Gemeinde Biblis tragen. Dies geht aus den Unterlagen für die Sitzung des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses am Donnerstag hervor.

Wie

...